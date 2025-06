Caccia al cibo contaminato, 127 allerte in un anno

La salmonella è il nemico numero uno. Il batterio che può provocare infezioni gastrointestinali anche gravi è il principale pericolo microbiologico presente negli alimenti. Ma i rischi possono venire anche da metalli pesanti nel pesce o da residui di fitofarmaci sulle verdure. A vigilare sugli alimenti messi in commercio sono gli esperti del Programma di sicurezza alimentare dell’Ausl. E quando viene rilevata la presenza di un agente patogeno o di una sostanza tossica, scatta l’allerta alimentare: un sistema di comunicazione che a livello internazionale, e in tempo reale, mette in allarme tutte le autorità sanitarie per evitare che un certo cibo contaminato finisca sulla tavola dei consumatori.

«Nel 2024 l’Ausl di Piacenza ha gestito 107 allerte in entrata, provenienti da autorità fuori provincia o straniere, di cui 77 hanno interessato prodotti di origine animale come carne, latticini e uova - spiega una nota dell’azienda sanitaria -. Si aggiungono tre allerte riguardanti mangimi e petfood, mentre le rimanenti sono state per frutta e verdura». I prodotti di origine animale coinvolti sono stati carne di bovino, pollo e suino: nella maggior parte dei casi per la presenza di salmonella. Per quanto riguarda i prodotti ittici, le allerta hanno riguardato principalmente la presenza del batterio della listeria e di metalli pesanti. La listeria è stata rilevata anche nei latticini.

«La presenza di residui di fitofarmaci e pesticidi in frutta e verdura è invece stata la prima causa per i prodotti vegetali che, in linea con i dati europei, rappresentano attualmente i prodotti più implicati nelle segnalazioni di allerta», sottolinea l’Ausl. Alle 107 allerte in entrata arrivate negli uffici dell’Ausl, se ne aggiungono 20 partite direttamente dal dipartimento di Sanità pubblica guidato dal direttore Marco Maserati. Sono frutto di controlli eseguiti in aziende, negozi e magazzini della nostra provincia.