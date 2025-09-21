Cade con la bici sulla ciclabile, grave all'ospedale
Un ciclista di 54 anni ha perso il controllo questa mattina sulla pista che costeggia la Padana Inferiore a Castelvetro. E' stato portato all'ospedale di Cremona
Ermanno Mariani
|1 ora fa
Un ciclista di 54 anni, forse colto da malore, ha perso il controllo ed è caduto a terra. E' stato trasportato in ambulanza in gravi condizioni all'ospedale di Cremona. E' accaduto nella mattinata di oggi, poco dopo le ore 11, sulla ciclabile che costeggia la Statale 10 Padana Inferiore, a Castelvetro. Alcuni ciclisti di passaggio hanno subito chiamato i soccorsi e sul posto è intervenuta un'ambulanza il cui personale infermieristico ha prestato le prime cure al ferito.
