Cade con la mountain bike sui sentieri di Gazzola, 59enne seriamente ferito

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a La Nera, lungo un sentiero nei pressi della località Costa, dove un biker è caduto mentre percorreva un tratto particolarmente isolato.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto l’uomo e prestato le prime cure, insieme ai volontari della Croce Rossa di Agazzano.

Il ferito è un 59enne residente a San Nicolò. A seguito della caduta ha riportato un trauma alla testa, oltre a lesioni a un braccio e a un ginocchio. Al momento dei soccorsi appariva anche disorientato e non ricordava dove si trovasse.

Considerata la dinamica dell’incidente e la posizione difficilmente raggiungibile, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il ciclista all’ospedale Maggiore di Parma per accertamenti e cure. Le sue condizioni sono in fase di valutazione da parte dei sanitari.