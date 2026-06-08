Vigneti abbandonati: un problema emergente

Il problema dei vigneti abbandonati rappresenta una criticità importante e in crescita negli ultimi anni per quasi tutte le zone viticole, sia dal punto di vista fitosanitario che produttivo.

Quando un vigneto non viene più gestito, la vegetazione cresce in modo disordinato e senza controlli. Per questo motivo è fondamentale intervenire su queste situazioni, attraverso il recupero delle superfici oppure, quando non è più possibile coltivare, con l’estirpazione delle piante, così da eliminare eventuali fonti di inoculo e contribuire alla tutela dell’intero sistema viticolo.

La mancata gestione dei vigneti, in particolare quando risultano abbandonati o non gestiti correttamente, non comporta solo problemi agronomici e fitosanitari, ma espone anche a un concreto rischio di sanzioni. La normativa fitosanitaria, infatti, impone obblighi specifici ai proprietari o conduttori dei vigneti, richiedendo interventi mirati contro il vettore e all’eliminazione delle piante infette o dei vigneti non più produttivi.