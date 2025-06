Cade da una scala nel garage, arriva l'eliambulanza a Rivergaro

Intervento dell’elisoccorso nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno, in via Tarcisio Mazzari, a Rivergaro, per un incidente avvenuto all’interno di un’abitazione privata.

Un uomo di circa 60 anni è caduto da una scala mentre stava sistemando della legna nel garage di casa. La caduta, da un’altezza di circa tre metri, gli avrebbe provocato un trauma alla schiena. L’uomo è rimasto sempre cosciente.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso di Parma, che rientrava da un altro intervento a Bobbio. Presenti anche un’ambulanza del 118 inviata da Travo, i carabinieri e la polizia locale di Rivergaro per i rilievi. L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma per accertamenti.

L’episodio ha richiamato l’attenzione del vicinato, generando una certa preoccupazione tra i residenti della zona.