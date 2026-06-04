Cade rovinosamente dalla bici vicino alla rotatoria, traumi alla testa e al bacino

Momenti di apprensione nella serata di oggi a Piacenza per una caduta in bicicletta avvenuta attorno alle 20.30 in città prossimità della rotonda tra via 24 Maggio e via Morigi.

Per cause in corso di accertamento, un uomo di 70 anni ha perso il controllo della bicicletta finendo rovinosamente sull'asfalto. Nell'impatto ha riportato traumi alla testa e al bacino che hanno richiesto l'intervento dei soccorritori.

Sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'automedica del 118 il cui personale ha prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo all'ospedale di Piacenza per gli accertamenti e le cure del caso.

Le condizioni della persona coinvolta sono state giudicate di media gravità. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L'episodio ha attirato l'attenzione di diversi automobilisti e passanti che hanno assistito alle operazioni di soccorso nell'area della rotatoria.