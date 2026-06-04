Cade rovinosamente dalla bici vicino alla rotatoria, traumi alla testa e al bacino
L'incidente in serata tra via 24 Maggio e via Morigi. L'uomo ferito, un 70enne, è stato trasportato all'ospedale di Piacenza: non è in pericolo di vita
Redazione Online
|1 ora fa
I mezzi del 118 intervenuti alla rotonda di via XXIV Maggio e via Morigi per prestare soccorso alla persona caduta in bici - © Libertà
Momenti di apprensione nella serata di oggi a Piacenza per una caduta in bicicletta avvenuta attorno alle 20.30 in città prossimità della rotonda tra via 24 Maggio e via Morigi.
Per cause in corso di accertamento, un uomo di 70 anni ha perso il controllo della bicicletta finendo rovinosamente sull'asfalto. Nell'impatto ha riportato traumi alla testa e al bacino che hanno richiesto l'intervento dei soccorritori.
Sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'automedica del 118 il cui personale ha prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo all'ospedale di Piacenza per gli accertamenti e le cure del caso.
Le condizioni della persona coinvolta sono state giudicate di media gravità. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.
L'episodio ha attirato l'attenzione di diversi automobilisti e passanti che hanno assistito alle operazioni di soccorso nell'area della rotatoria.
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