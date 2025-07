Cade dalla moto e resta seriamente ferito a Castellarquato

Cade dalla moto e resta seriamente ferito. L'incidente è avvenuto martedì 15 luglio, pochi minuti prima delle 18, sulla strada provinciale 6 di Castellarquato in prossimità del bivio per la località Piani Castellani.

Sul posto, per prestare i soccorsi, sono intervenuti alcuni mezzi del 118. Nonostante le varie ferite riportate, il motociclista non risulta in pericolo di vita.