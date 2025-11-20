Cade un tabù: uomini chiamati a curare i disturbi alla prostata

Novembre è il mese dedicato alla prevenzione urologica e alla salute maschile, un momento importante per sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura del proprio apparato urinario e della prostata. Disturbi come incontinenza, urgenza, difficoltà o dolore durante la minzione, frequenza urinaria alterata possono sembrare piccoli problemi, ma possono avere un impatto significativo sulla qualità della vita. La trasmissione “Star bene”, scritta e condotta dalla giornalista Marzia Foletti, in onda stasera alle 21 su Telelibertà (visibile anche sul sito Liberta.it) approfondisce il tema con gli ospiti: Michele Potenzoni, responsabile Unità Operativa Urologia delle Piccole Figlie Hospital, Luigi Benecchi, urologo delle Piccole Figlie Hospital e il professor Luigi Cavanna, primario Area Medica della Casa di Cura di Piacenza.

rischio di peggioramento della qualità della vita e complicazioni evitabili. La diagnosi precoce, resa possibile da controlli semplici e non invasivi, permette spesso di intervenire con terapie efficaci. Sensibilizzare su questo tema significa incoraggiare gli uomini a prendersi cura della propria salute urologica, superando imbarazzi e tabù ancora troppo radicati. In un contesto in cui l'invecchiamento della popolazione coinvolge fasce sempre più ampie, affrontare apertamente questi disturbi diventa essenziale per promuovere prevenzione, informazione corretta e percorsi di cura tempestivi. Per riguardare tutte le puntate del programma vai su www.liberta.it