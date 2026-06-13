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Cadeo, auto si ribalta nella notte: tre feriti, uno è in Rianimazione

a vettura è uscita di strada poco prima delle 4 all'incrocio tra la via Emilia e strada Riglio

Redazione Online
|1 ora fa
Cadeo, auto si ribalta nella notte: tre feriti, uno è in Rianimazione
1 MIN DI LETTURA
Grave incidente stradale nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno a Ponte Riglio, nel territorio comunale di Cadeo. L'allarme è scattato alle 3.53 all'incrocio tra la via Emilia e strada Riglio, dove un'auto con a bordo tre giovani è uscita di strada e si è ribaltata. Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe fatto tutto da sola, senza il coinvolgimento di altri mezzi.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Tutte e tre le persone a bordo sono rimaste ferite. Ad avere la peggio è stato un giovane, trasportato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma. Un ventenne, ferito con traumi di media gravità, è stato accompagnato al pronto soccorso di Piacenza, così come un 23enne che ha riportato conseguenze più lievi.
Le forze dell'ordine stanno svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

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