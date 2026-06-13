Cadeo, auto si ribalta nella notte: tre feriti, uno è in Rianimazione

Grave incidente stradale nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno a Ponte Riglio, nel territorio comunale di Cadeo. L'allarme è scattato alle 3.53 all'incrocio tra la via Emilia e strada Riglio, dove un'auto con a bordo tre giovani è uscita di strada e si è ribaltata. Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe fatto tutto da sola, senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Tutte e tre le persone a bordo sono rimaste ferite. Ad avere la peggio è stato un giovane, trasportato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma. Un ventenne, ferito con traumi di media gravità, è stato accompagnato al pronto soccorso di Piacenza, così come un 23enne che ha riportato conseguenze più lievi.

Le forze dell'ordine stanno svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.