Calciatore dell'Alseno precipita in un dirupo e muore sul Monte Penna

Precipita in un canalone e muore mentre va in cerca di funghi con un amico. A perdere la vita sul Monte Penna è stato un giocatore dell'Alseno Calcio, il 24enne Daniele Perini. Il giovane, che vive a Fidenza ma la cui famiglia è originaria di Sariano di Gropparello, è morto nella mattinata di sabato, 20 settembre, sul versante emiliano del Penna, nel territorio comunale di Tornolo.

L'amico, suo coetaneo, ha riferito di avere udito un urlo e di non essere più riuscito a vederlo ed ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti il 118 di Lavagna, i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino.

Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse a causa della zona impervia. Subito è stato chiaro, purtroppo, che per Daniele Perini, precipitato in un canalone della profondità di circa oltre 50 metri, non c'era più nulla da fare.

L’amico, sotto shock ma non in gravi condizioni, è stato recuperato sulle rocce dai vigili del fuoco di Chiavari e trasportato con l'elicottero Drago al rifugio Pratomollo e successivamente in ospedale per accertamenti.

La notizia ha gettato nello sconforto il mondo sportivo locale. La gara del campionato di terza categoria in programma in serata fra Alseno e Fortitudo 2025 è stata rinviata in segno di lutto.