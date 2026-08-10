Caldo, allerta gialla nel Piacentino: domani temperature ancora elevate

Il caldo continua a farsi sentire anche nel Piacentino. La Regione Emilia-Romagna e Arpae hanno emesso oggi, lunedì 10 agosto, una nuova allerta meteo valida per l’intera giornata di martedì 11 agosto, con codice giallo per temperature estreme nella pianura piacentino-parmense. Restano invece in verde, per questo tipo di criticità, la bassa e l’alta collina e la montagna delle province di Piacenza e Parma.

Il caldo insiste in pianura

Il bollettino prevede per martedì temperature particolarmente elevate nelle zone di pianura interna e nella bassa collina del settore centrale dell’Emilia-Romagna, con massime che potranno raggiungere i 38 gradi. Per la pianura piacentino-parmense, indicata con la zona H2, è stata quindi attivata l’allerta gialla per temperature estreme.

Per le altre criticità – idraulica, idrogeologica, temporali e vento – tutto il territorio piacentino è indicato in verde nella tabella dell’allerta. Il documento è stato emesso alle 11.42 di oggi e sarà valido dalla mezzanotte di martedì fino alla mezzanotte di mercoledì 12 agosto.

Possibili temporali sull’Appennino

Al caldo potrebbe però affiancarsi qualche episodio di instabilità. Arpae segnala infatti che nelle ore pomeridiane non sono esclusi temporali sparsi sulla dorsale appenninica, con possibili effetti e danni associati occasionali. La previsione interessa dunque anche l’attenzione per le zone montane del Piacentino, pur senza l’attivazione di un’allerta specifica per temporali.

Nelle successive 48 ore il bollettino indica una tendenza all’attenuazione dei fenomeni.