Caldo in arrivo sul Piacentino: da metà giugno picchi fino a 38 gradi

Le prossime settimane si annunciano all’insegna del grande caldo sul Piacentino, con un nuovo aumento delle temperature atteso a partire dalla seconda metà di giugno. «La prima parte del mese - spiega Silvio Scattaglia di Meteo Niviano - è trascorsa con qualche fase di instabilità e poche piogge, ma con temperature già sopra la media, senza però picchi estremi come quelli registrati a maggio. Dalla seconda metà di questo mese, quindi già dalla prossima settimana, è attesa una rimonta di aria molto calda di origine africana subtropicale, che porterà un ulteriore aumento delle temperature su tutto il territorio. I valori saranno nettamente sopra le medie stagionali e potranno superare i 35 gradi, con punte fino a 37-38 gradi sulle pianure piacentine, proprio in concomitanza con il solstizio d’estate del 21 giugno».

Sul tema dei cambiamenti climatici, Scattaglia sottolinea: «Al di là di fenomeni come El Niño, spesso difficili da correlare direttamente al nostro territorio, ciò che è evidente è il trend globale di riscaldamento. Il mese di maggio è stato tra i più caldi mai registrati a livello mondiale e questo contribuisce a un aumento progressivo delle temperature. Questo riscaldamento climatico – conclude – aumenta il rischio di estati sempre più calde. Anche quest’anno ci aspettiamo un’estate tra le più calde degli ultimi anni».