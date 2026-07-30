Auto si schianta contro un muro a Lugagnano, muore una 37enne
La donna è deceduta all'ospedale di Brescia, dove era stata portata in elicottero. Viaggiava insieme alla figlia di 19 anni, ricoverata in gravi condizioni
Redazione Online
|3 ore fa
Tragedia nella notte a Lugagnano. Un'auto, per cause da chiarire, è finita contro un muro all'imbocco di via Niviano di Sotto. A bordo madre e figlia di 37 e 19 anni. Per estrarle è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Le condizioni di entrambe erano parse ai soccorritori molto gravi. La madre è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Brescia e purtroppo non ce l'ha fatta. La figlia 19enne è stata ricoverata in ospedale a Piacenza. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.
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