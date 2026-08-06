Caldo senza tregua: oggi nel Piacentino fino a 40 gradi, confermata l'allerta arancione

Il caldo continua a stringere nella sua morsa il Piacentino. Per oggi, giovedì 6 agosto, Arpae e Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile hanno confermato l'allerta arancione per temperature estreme sulla pianura piacentina, mentre la collina resta in allerta gialla e la montagna in verde. Per gli altri parametri – criticità idraulica, idrogeologica, vento e temporali – non sono invece previste situazioni di particolare allarme.

Secondo il bollettino, nelle zone di pianura e collinari si prevedono temperature massime comprese tra 38 e 39 gradi, con punte localmente fino a 40 gradi, accompagnate da diffuse condizioni di disagio bioclimatico. Una situazione che rende particolarmente rischiosa l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Nel corso della giornata non si esclude la formazione di temporali sparsi e di breve durata lungo la dorsale appenninica, fenomeni che potrebbero risultare localmente intensi ma che difficilmente riusciranno ad attenuare il caldo sulla pianura.

Le autorità raccomandano di limitare le attività all'aperto nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente, evitare l'esposizione diretta al sole e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili.