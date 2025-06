«Caldo torrido fino a venerdì, attenti ai temporali verso sera».

Pomeriggio di fuoco: 35 gradi con punte di 37. E chi appena può, se ne va a cercare un po' di refrigerio in Trebbia o in piscina. E' la foto della giornata di domenica 29 giugno nel Piacentino, segnata da un caldo torrido con temperature superiori di sette o anche otto gradi alla media del periodo, come spiega Silvio Scattaglia di Meteo Niviano. Una situazione destinata - annuncia, sulla scorta degli ultimi dati - a proseguire senza sosta almeno fino al giorno di Sant'Antonino, venerdì 4 luglio. Con la possibilità che in questi giorni verso sera, già a partire da oggi, lunedì, che si verifichino rapidi temporali serali che, lungi dal rinfrescare, potrebbero essere a rischio grandine.

A partire da sabato 5 luglio le temperature potrebbero invece scendere di cinque o sei gradi, attestandosi su valori più vicini alla media. «C'era già qualche indizio nei giorni passati, ma ora - spiega Scattaglia - sta prendendo corpo la speranza di avere, da sabato, una diminuzione della temperatura con un ricambio d'aria più «generoso». Non che arrivi il fresco, sia chiaro, ma almeno si potrebbe avere un clima più vivibile». Previsioni - precisa Scattaglia - che dovranno trovare conferma nei prossimi giorni, ma intanto si raccomanda la massima attenzione a possibili episodi temporaleschi serali: a causa del calore di questi giorni, potrebbero comportare rischi, ad esempio di grandinate.

Intanto durante la giornata domenicale spiagge fluviali e piscine sono state prese d'assalto dai bagnanti in cerca di refrigerio. Super lavoro in Trebbia, per le guardie ambientali di Audax Trebiam Custodit che hanno intensificato controlli lungo le rive e orientato i tanti turisti che si sono riversati al fiume in cerca di un riparo dalla calura.