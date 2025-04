Caminata, un punto ristoro per l'area giochi

L'area giochi e area feste di Caminata si arricchisce di un bar a servizio di tutti i frequentatori. L’ex area ristoro, un tempo utilizzata dalla Pro loco per le feste di paese, è stata completamente rimessa a nuovo. Al suo posto c’è una moderna struttura in muratura, pratica e funzionale, utilizzabile come area bar e chiosco. Il Comune di Alta Val Tidone si è occupato della riqualificazione e ora ne ha affidato la gestione a Marco Cassi e Nicola Bollati la cui società, Tonik, si è aggiudicata la gara bandita dal comune.

La festa inaugurale del punto di ristoro

Nel 2020 l'area giochi era stata ristrutturata e poi intitolata a Walter Negromanti, indimenticato portiere volto noto di tutti i campi da calcio della Val Tidone e del Piacentino.