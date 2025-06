Camion si ribalta al passo del Penice, conducente ferito

Camion ribaltato nei pressi del passo del Penice, appena sotto il bivio per Vaccarezza. Il conducente del mezzo - un 62 enne di Lecco - è stato trasferito in condizioni serie all'ospedale di Parma con l'eliambulanza. L'uomo è stato trovato fuori dal mezzo, era cosciente e respirava. Ha riportato diversi traumi in varie parti del corpo ma non è in pericolo di vita. Il camion stava lavorando all'interno di un cantiere. Sono intervenuti sul posto il soccorso alpino, i Vigili del Fuoco, i carabinieri e il personale sanitario inviato dal 118 anche un ambulanza (della Croce Rossa) e un'automedica.