Campi da padel per i dipendenti e la città

Una nuova realtà sportiva e polifunzionale arricchisce Piacenza. Si chiama Area Rmc ed è stata inaugurata sabato 7 giugno in via Lavelli 4 dalla Rmc, azienda piacentina specializzata in ricambi e servizi per macchine movimento terra.

Il progetto nasce per offrire uno spazio ben attrezzato ai circa 30 dipendenti, ma guarda anche alla cittadinanza, con campi da padel, palestra e corsi collettivi. «Una persona che sta bene lavora meglio - spiega Gabriele Fermi, alla guida dell’azienda con i fratelli Lorenzo e Daniele -. Per noi, investire nel benessere non è un costo ma un’opportunità».

La nuova struttura si estende su 2.500 metri quadrati e comprende uno showroom riconvertibile in sala corsi, due campi da padel gestiti da Pianeta Padel, una palestra tecnologicamente avanzata e un’area corsi. È presente anche un bar interno e sono previste convenzioni dedicate ai dipendenti. All’inaugurazione - organizzata dall’agenzia Robjoy - non sono mancati corsi gratuiti, attività per bambini, tornei, musica dal vivo e dimostrazioni con escavatori.