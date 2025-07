Cane morde al volto una ragazza a Farini, soccorsa in eliambulanza

Un cane ha morso al volto una ragazza di 25 anni ferendola gravemente. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì 22 luglio, attorno alle 15, fuori dalla casa protetta di Farini. Ad azzannare la ragazza sarebbe stato un cane di grossa taglia, ibrido tra Bernese e Border Collie. Sul posto è atterrata l'eliambulanza. I sanitari del 118 hanno prestato alla giovane le prime cure sul posto, poi è stata portata in volo all'ospedale Maggiore di Parma. Nonostante la serietà delle ferite riportate al volto non è considerata in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'episodio.