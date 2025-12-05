Si perde tra il passo dello Zovallo e il Tomarlo: ritrovato a tarda sera

E' stato ritrovato nella tarda serata di venerdì 5 dicembre dopo molte ore di ricerche l'uomo che era scomparso nella zona particolarmente impervia tra il passo del Tomarlo e il passo dello Zovallo, dove ancora c’è la neve ormai sciolta sulle altre cime. I soccorsi sono stati attivati verso le 19.

Sul posto, i Vigili del fuoco, i Carabinieri, il Soccorso Alpino di Piacenza, ma anche da Parma e dalla Liguria, per i rinforzi, e la Croce Rossa.

Tutti hanno cercato per ore, nonostante il buio della montagna e dell’inverno, un uomo di 46 anni, piacentino residente in Val Nure, che non è tornato a casa ed è risultato disperso.

Dopo l’allarme diffuso da alcuni conoscenti e familiari, le ricerche sono proseguite utilizzando anche un elicottero dei Vigili del fuoco e un elicottero dell'Aeronautica militare decollato da Cervia con sistemi in grado di localizzare cellulari accesi o senza segnali di rete. Ricerche che non hanno dato esito finché, verso le 23, i carabinieri hanno trovato il 46enne in stato confusionale a Santo Stefano d'Aveto.