Canessa parla a Libertà: «Non sono potente, mi assumo responsabilità»

Luca Canessa, direttore generale del Comune, 54 anni appena compiuti, livornese di origine, concede a Libertà la prima intervista pubblica da quando ricopre l’incarico a Palazzo Marcanti, cioè dall’autunno del 2022, quando venne scelto dalla sindaca Katia Tarasconi.Dicono che in Comune valga il detto: “non si muove foglia che Canessa non voglia”. È davvero un direttore generale così potente? «Potente? No. Mi sento un direttore generale che fa il suo dovere, che si assume delle responsabilità. E che, sulla base degli indirizzi dell’amministrazione, deve coordinare un gruppo di lavoro. In ogni caso questo detto, magari un po’ maligno, preferisco leggerlo come considerazione che evidentemente faccio bene il mio lavoro».