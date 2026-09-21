Caorso, infortunio sul lavoro alla Dhl: facchino incastrato sotto un muletto

Un infortunio sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di lunedì 21 settembre, attorno alle 16, nella sede della Dhl di Caorso, in Strada Cascina Barrago 6.

Secondo le prime informazioni, un facchino sarebbe rimasto con le gambe incastrate sotto un muletto durante le attività all’interno dello stabilimento.

Sono in corso le operazioni di soccorso per liberare e assistere il lavoratore. Al momento non sono ancora note con precisione le sue condizioni.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione.