Schianto auto-moto e balzo di tre metri, ragazza impigliata con i capelli nella ruota

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 18, in via Pietro Cella, all’altezza dell’incrocio con via Di Giovanni, dove si sono scontrate un’auto e una moto.

Secondo una prima ricostruzione, la moto, una Ducati nera, stava percorrendo via Cella in direzione di viale Dante, mentre l’auto, condotta da un'anziana, stava svoltando a sinistra in via Di Giovanni. Nell’impatto sono rimastiferiti un ragazzo di circa 20 anni e la sorella di 12 anni, che viaggiavano in sella alla moto.

I due giovani sarebbero stati sbalzati per alcuni metri. La ragazzina è rimasta momentaneamente impigliata con i capelli nella zona della ruota anteriore sinistra dell’auto e per liberarla è stato necessario spostare di pochi centimetri il veicolo. Il ragazzo, invece, avrebbe perso conoscenza per alcuni istanti prima dell’arrivo dei soccorritori.

Sul posto due ambulanze della Croce Rossa, l’automedica e i vigili del fuoco, che hanno anche provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata. I due giovani avrebbero riportato ferite lievi. È stata soccorsa e trasportata in ambulanza anche la donna anziana alla guida dell’auto.

Durante le operazioni di soccorso la carreggiata di via Pietro Cella in direzione di via Veneto è rimasta bloccata dai mezzi di emergenza, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.