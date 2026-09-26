Schianto auto-moto e balzo di tre metri, ragazza impigliata con i capelli nella ruota
Nell'incidente in via Cella feriti fratello e sorella di 20 e 12 anni che erano in sella a una Ducati. Carreggiata verso via Veneto bloccata dai mezzi di emergenza
Pier Paolo Tassi
|1 ora fa
Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 18, in via Pietro Cella, all’altezza dell’incrocio con via Di Giovanni, dove si sono scontrate un’auto e una moto.
Secondo una prima ricostruzione, la moto, una Ducati nera, stava percorrendo via Cella in direzione di viale Dante, mentre l’auto, condotta da un'anziana, stava svoltando a sinistra in via Di Giovanni. Nell’impatto sono rimastiferiti un ragazzo di circa 20 anni e la sorella di 12 anni, che viaggiavano in sella alla moto.
I due giovani sarebbero stati sbalzati per alcuni metri. La ragazzina è rimasta momentaneamente impigliata con i capelli nella zona della ruota anteriore sinistra dell’auto e per liberarla è stato necessario spostare di pochi centimetri il veicolo. Il ragazzo, invece, avrebbe perso conoscenza per alcuni istanti prima dell’arrivo dei soccorritori.
Sul posto due ambulanze della Croce Rossa, l’automedica e i vigili del fuoco, che hanno anche provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata. I due giovani avrebbero riportato ferite lievi. È stata soccorsa e trasportata in ambulanza anche la donna anziana alla guida dell’auto.
Durante le operazioni di soccorso la carreggiata di via Pietro Cella in direzione di via Veneto è rimasta bloccata dai mezzi di emergenza, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.
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