Sbranata dai lupi, lo shock dei padroni della cagnolina Holly

Holly, una cagnolina di 9 anni, è stata sbranata da un branco di lupi in pieno giorno, a Breno di Borgonovo. A ritrovarla, poco distante dalla casa da cui raramente si allontanava, sono stati i padroni. «Alle 11 circa – dice Marco Motta – mia madre e mia sorella sono uscite a fare due passi, lungo la strada che passa di fronte a casa e a cinquanta metri circa di distanza hanno trovato i resti del cane».

Della povera cagnolina è rimasta praticamente solo la testa. Per chi l'ha ritrovata in quelle condizioni è stato è stato un trauma. «Io ho due figli, di 5 e 10 anni. Il giorno prima hanno passeggiato lungo la stessa strada dove poi Holly è stata sbranata» dice il padrone.

Oltre alla preoccupazione resta anche l’amarezza e il dispiacere. «Abbiamo dovuto spiegare ai bambini che il cane non c’è più – dice Motta -. Il più grande è rimasto male e almeno per un po’ credo che non prenderemo più animali».