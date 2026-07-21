Carburanti, prezzi in salita: Pesano le tensioni nello Stretto di Hormuz

Dopo una lenta ma costante discesa, durata quasi venti giorni, sono tornati a salire i prezzi dei carburanti, che alle stazioni di servizio si avvicinano di nuovo ai livelli più alti degli ultimi mesi. A spingere i rincari è ancora una volta la tensione nello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il trasporto mondiale di petrolio.

Dopo una timida riapertura seguita alla tregua tra Stati Uniti e Iran, i nuovi attacchi hanno infatti reso l'area ancora una volta insicura, con inevitabili ripercussioni sul mercato. Il prezzo del Brent è così risalito sopra i 90 dollari al barile, tornando sui livelli di inizio giugno. A questo si aggiungono le speculazioni estive e gli effetti si vedono già sui tabelloni dei distributori. Un fattore che ha inciso sull’uso che i cittadini fanno dei loro veicoli, dove la questione rifornimento sta riscrivendo le loro scelte di spostamento, talvolta incidendo anche sulle ferie.