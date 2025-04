Carcere, i sindacati: una rivolta già annunciata

La rivolta da parte dei detenuti era già da tempo nell’aria e queste organizzazioni sindacali avevano già preannunciato una potenziale situazione di pericolo attraverso una nota indirizzata ai vertici dell’Amministrazione Penitenziaria ed al prefetto di Piacenza. A farlo sapere è una nota congiunta firmata dai sindacati di Polizia Penitenziaria Sappe, Sinappe, Osapp, Uil Pa e Uspp con Marco Troia, Filippo Nasta, Domenico Storelli, Pier Paolo Flore, Pasqualino Barilaro. "Purtroppo bisogna far fronte all’evidenza - proseguono -, il pericolo di altre simili situazioni non è da escludere, tenendo conto del sovraffollamento e dell’ampia concentrazione nel nostro istituto di detenuti assegnati per ragioni di ordine e sicurezza. In questo ennesimo episodio di grave tensione all’interno di un istituto penitenziario, si rinnova con forza l’appello alle istituzioni affinché vengano adottate misure urgenti e strutturali a tutela del personale di Polizia Penitenziaria, sempre più esposto a situazioni di rischio e a condizioni lavorative insostenibili. Un plauso va a tutto il personale di polizia penitenziaria intervenuto, ai vertici dell’istituto piacentino ed ai dirigenti che hanno prestato supporto in questo momento particolare e di pericolo per tutti gli operatori penitenziari".