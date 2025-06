Caro bollette, a Castel San Giovanni il Comune triplica gli aiuti

Il Comune di Castel San Giovanni ha triplicato i fondi che inizialmente aveva stanziato per aiutare le famiglie che faticano a pagare luce e gas. Ai 2.500 euro inizialmente stanziati per il progetto “Energia in comune” con l'obiettivo di abbattere i costi delle bollette delle famiglie in difficoltà, l'amministrazione ha aggiunto altri 5.000 euro. A questi si sommano 2.500 euro da parte degli altri enti promotori, per arrivare a un totale di 10mila euro. Il fondo complessivo di 10.000 euro è già stato interamente utilizzato per sostenere 31 famiglie, di cui circa due terzi straniere.

Tra le 31 domande accolte ci sono per lo più famiglie e alcuni anziani soli. I contributi vanno da un massimo di 977 euro a un minimo di 73 euro.

Promossa dalla Fondazione banco dell’energia a Energia in comune all'iniziativa collaborano anche la Fondazione di Piacenza e Vigevano, la Diocesi, la Caritas, la Provincia, il comune di Piacenza, Camera di Commercio, Federconsumatori, Banca di Piacenza e Crédit Agricole e diversi comuni, tra cui anche Castel San Giovanni.