Carolina corona il suo sogno: sei mesi a scuola in Brasile

Un biglietto per crescere, studiare e scoprire il mondo. Carolina Barbieri, studentessa del terzo anno del liceo delle Scienze umane dell’Istituto Volta di Castel San Giovanni, è la nuova vincitrice della borsa di studio "Intercultura" sostenuta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. A gennaio 2026 partirà per un semestre scolastico in Brasile, un’occasione unica di formazione e crescita personale.

Quest’anno, insieme a Carolina, altri sedici studenti piacentini partiranno per un’esperienza con Intercultura, sostenuti e preparati da volontari esperti in ogni fase del percorso: dalla selezione iniziale alla formazione pre-partenza, fino al supporto durante il soggiorno e al rientro.

La cerimonia di premiazione si è svolta nel pomeriggio di giovedì, 29 maggio, nella sede della Fondazione, a Palazzo Rota Pisaroni. A fare gli onori di casa, il vicepresidente Mario Magnelli e la vicepresidente dei volontari Intercultura di Piacenza, Eleonora Morandi. Con loro anche Jacopo Ametrano, studente del Liceo Respighi di Piacenza rientrato da poco dalla Germania, che ha simbolicamente “passato il testimone” alla nuova vincitrice.

Un’esperienza che cambia la vita, come confermano i numeri: secondo una recente ricerca IPSOS, il 97% degli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale migliora le relazioni interpersonali, l’89% diventa più autonomo, e il 74% si sente pronto ad affrontare le sfide del mondo contemporaneo.

Dall’inizio del progetto nel 2019, già sei studenti piacentini hanno potuto vivere esperienze simili grazie alla borsa finanziata dalla Fondazione. «È un’opportunità per far crescere i nostri giovani come cittadini del mondo – ha spiegato Mario Magnelli – sviluppando non solo competenze scolastiche, ma anche autonomia, apertura mentale e responsabilità sociale».





Intercultura è attiva in oltre 60 Paesi, con programmi che promuovono la pace, l’inclusione e l’educazione interculturale. La Fondazione Intercultura, partner dell’iniziativa piacentina, sostiene studenti meritevoli provenienti da famiglie a basso reddito, e promuove la ricerca, la formazione e l’innovazione nelle scuole italiane. «Queste esperienze arricchiscono non solo chi parte, ma anche il sistema scolastico – ha dichiarato Roberto Ruffino, Segretario generale della Fondazione Intercultura – creando ponti con il mondo e allargando gli orizzonti della didattica».

Una valigia pronta, un passaporto pieno di sogni e una meta dall’altra parte dell’oceano: per Carolina, l’avventura è appena cominciata.