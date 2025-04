Carrozzine, sedie a rotelle, deambulatore: la solidarietà passa per i tappi di plastica

Una carrozzina per le suore scalabriniane di via Roma, tre sedie a rotelle e un deambulatore destinati all'istituto Buon Pastore in via Mazzini e alla casa di riposo Immacolata di Lourdes sul Facsal: sono solo gli esempi più recenti di cosa può nascere dalla raccolta dei tappi di plastica promossa dalla Misericordia di Piacenza.

L'iniziativa, attiva da anni nella sede di via Braille nel quartiere Besurica, consente a chiunque di portare i tappi usati: vengono poi conferiti a un'azienda che li ricicla, riconoscendo in cambio un contributo economico. Con quei fondi, i volontari acquistano ausili sanitari per anziani o persone fragili, oppure aiutano famiglie in difficoltà e piccole realtà del territorio.

Nel 2024, i numeri raccontano un impatto concreto: 16 carrozzine donate, due deambulatori, tre famiglie sostenute e tre associazioni locali aiutate. Tutto grazie a oltre 40mila chili di tappi raccolti.

Il progetto, però, sta affrontando un ostacolo inaspettato: le nuove bottiglie con i tappi attaccati, introdotte per motivi ambientali, stanno rallentando la raccolta. "È diventato più complicato staccarli e molti cittadini si scoraggiano", spiegano i volontari. Da qui l'appello: "Non fermiamoci. Portare i tappi è ancora un gesto semplice, ma può fare davvero la differenza".

All'ultima consegna dei dispositivi erano presenti Carlo Ferrari, Mario Ferrari, Giancarlo Bosoni e la vicegovernatrice Marisa Marengoni. Per chi vuole contribuire, basta raccogliere i tappi e portarli in via Braille: ogni singolo tappo ha un valore.