Carte d’identità cartacee non più valide da agosto 2026. Come richiedere la Cie

Fra poco meno di nove mesi, il 3 agosto 2026, la carta di identità cartacea non sarà più valida neppure sul territorio nazionale. Sarà quindi necessario dotarsi della carta di identità elettronica (Cie).

Il consiglio del Comune di Piacenza è quello di attivarsi per tempo con la richiesta della Cie per evitare possibili ritardi dovuti al grande numero di domande previste a ridosso della scadenza. Il rischio, in caso contrario, è quello di trovarsi sprovvisti di un documento valido per certificare al propria identità.

Come richiedere la Cie

Per richiedere la Cie è necessario fissare un appuntamento contattando gli sportelli polifunzionali Quic di viale Beverora 57 secondo le seguenti modalità: online , digitando sul link disponibile alla pagina web www.comune.piacenza.it/cie oppure telefonando ai numeri 0523 492492 / 492111 nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì 8-17, mercoledì e venerdì 8-13.30, sabato 8-12.15 o ancora recandosi direttamente agli sportelli.

La Cie – il cui costo è pari a 22,20 euro, da pagare all’atto della richiesta - non viene rilasciata immediatamente agli sportelli, ma viene recapitata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro sei giorni lavorativi presso l’indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta. In attesa della consegna, il foglio di ricevuta ha valore come sostitutivo del documento, sul territorio nazionale.



