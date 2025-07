Casa cantoniera occupata a Montale: «Senza acqua né luce»

La rete di recinzione divelta, la porta d’ingresso semi aperta. La Casa Cantoniera al termine del controviale di Montale è, per qualcuno, una casa a tutti gli effetti. Da almeno un mese, ma probabilmente da più tempo, è infatti abitata da alcune persone, la cui presenza si nota soprattutto verso sera. Di proprietà di Anas, la casa cantoniera sulla strada statale 9 - via Emilia, km 255.850, come recita l’iscrizione sulla facciata - non ha avuto la stessa fortuna di altre “sorelle”, come quella in via Cremona ristrutturata dal Gruppo Alpini di Piacenza per poi diventare la sede delle penne nere. Tutt’altro. Lo stato di abbandono ha attirato chi aveva bisogno di un tetto, ma anche le segnalazioni di alcuni cittadini della zona.