Casali e deficit tecnici, la Provincia promette: al via gli interventi

L’assenza di bagni separati tra studenti e studentesse, assieme a alcune lamentate carenze strutturali aveva condotto un gruppo di studenti dell’istituto professionale Casali a civilmente protestare in Provincia (l’ente proprietario degli edifici superiori). Adesso, dopo l’assolvimento di tempi tecnici, palazzo Garibaldi ha fatto saper che sono in partenza i lavori per la sistemazione dei bagni alla sede distaccata dell’Istituto scolastico "A. Casali".

«Come programmato, entro fine anno - afferma una nota - la Provincia di Piacenza interverrà per compartimentare i servizi igienici riservati all’ utenza femminile e all’utenza con disabilità. Contestualmente, l’ente provvederà alla riparazione dei serramenti difettosi e a rendere indipendente l’accesso del personale al plesso di via Negri». Si tratta di lavori programmati nell’ambito delle opere di manutenzione ordinaria che di anno in anno vengono concertate con gli istituti scolastici di proprietà della Provincia sulla base delle necessità e delle priorità di intervento.