Caserma Nicolai, l’idea di Spigaroli: «Torni alla città, spazi per parcheggi, verde e negozi»

Restituire alla città la caserma Nicolai, creando parcheggi, verde pubblico, spazi culturali e commerciali. A rilanciare un progetto finito nel dimenticatoio è l’architetto Marcello Spigaroli, ricordando lo studio sulle aree militari piacentine avviato nel 2007: «Indicava il 2026 per l’inizio della dismissione della Nicolai e per trasferire il Genio alla caserma Artale».

I numeri spiegano le potenzialità dell’area: la Nicolai occupa oltre 42mila metri quadrati, mentre la superficie cortilizia sfiora i 21mila. Il solo cortile dell’alzabandiera misura 5.700 metri quadrati e quello retrostante altri 8mila. Spigaroli immagina qui parcheggi, ma anche verde alberato e il recupero dei chiostri di San Sisto, con la possibilità di riaprire gli antichi porticati per ospitare negozi.

In passato erano state avviate interlocuzioni con il ministero della Difesa e la valutazione dell’immobile era scesa, secondo Spigaroli, da 90 a 12 milioni di euro. Ora l’architetto chiede di riaprire il dossier: «Sarebbe importante riprendere il progetto e l’impegno perché la Nicolai torni finalmente alla città».