Cassonetto in fiamme in via Buozzi, apprensione vicino alle case popolari
Il rogo alle 22 ha distrutto completamente un contenitore dei rifiuti. Salvi quelli vicini, anch'essi pieni di immondizia. Indagini sulle cause
Redazione Online
|1 ora fa
Vigili del fuoco al lavoro per l'incendio di un cassonetto in una immagine d'archivio
Attimi di apprensione nella serata di oggi in via Buozzi, dove un cassonetto dei rifiuti è stato completamente distrutto da un incendio divampato intorno alle 22, a poca distanza dagli alloggi di edilizia popolare.
Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti il contenitore, riducendolo a un ammasso di materiale bruciato. Fortunatamente il rogo non si è propagato ai cassonetti adiacenti che, come quello andato a fuoco, erano stracolmi di rifiuti, evitando così conseguenze più gravi.
L'intervento dei soccorsi ha consentito di mettere in sicurezza l'area e di impedire che l'incendio si estendesse ad altri contenitori o alle abitazioni vicine.
Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'origine del rogo e stabilire se si sia trattato di un episodio accidentale o di un gesto doloso.