Cassonetto in fiamme in via Buozzi, apprensione vicino alle case popolari

Attimi di apprensione nella serata di oggi in via Buozzi, dove un cassonetto dei rifiuti è stato completamente distrutto da un incendio divampato intorno alle 22, a poca distanza dagli alloggi di edilizia popolare.

Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti il contenitore, riducendolo a un ammasso di materiale bruciato. Fortunatamente il rogo non si è propagato ai cassonetti adiacenti che, come quello andato a fuoco, erano stracolmi di rifiuti, evitando così conseguenze più gravi.

L'intervento dei soccorsi ha consentito di mettere in sicurezza l'area e di impedire che l'incendio si estendesse ad altri contenitori o alle abitazioni vicine.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'origine del rogo e stabilire se si sia trattato di un episodio accidentale o di un gesto doloso.