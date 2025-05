Castel San Giovanni, dopo l'estate aprirà il Cau

Dopo l'estate aprirà anche il Cau di Castel San Giovanni. Il centro di assistenza urgenza prenderà definitivamente il posto del "vecchio" Pronto soccorso. Lo ha annunciato la direttrice generale dell'Ausl di Piacenza, Paola Bardasi, durante un'audizione in consiglio comunale, a Castel San Giovanni. Il Cau tratterà solo codici verdi e bianchi, mentre le emergenze (codici rossi) saranno accentrate a Piacenza. In realtà quindi cambierà ben poco. Già oggi a Castello vengono trattati solo codici bianchi e verdi. La novità sostanziale sarà l’orario di apertura: non più h12 (oggi chiude alle 20) ma h24. Per fare questo all'attuale personale medico che già vi opera verranno affiancati altri professionisti della salute.

L'avvio del Cau, che tante resistenze ha trovato in passato, non è l'unica novità annunciata da Bardasi. A breve dovrebbe essere assunto nuovo direttore della medicina, dopo il pensionamento di Cagnoni e dovrebbe essere avviata la radiologia a domicilio per chi non può spostarsi. Entro due anni Bardasi ha inoltre promesso la fine di tutti i lavori per la ristrutturazione del nosocomio per un totale di 4 milioni di euro investiti a Castel San Giovanni.