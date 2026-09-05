Castel San Giovanni: dopo vent’anni arrivano i parcheggi per i Tir alla Barianella

Entro la fine dell’anno il parco logistico di Castelsangiovanni avrà un posteggio per i camion. A oltre un ventennio dall’avvio dei primi insediamenti, che oggi hanno portato il polo logistico della Barianella a estendersi su una superficie di circa 2 milioni e mezzo di metri quadrati di territorio, si aggiunge un tassello atteso da tempo: un parcheggio dotato di 82 posti in cui poter ricoverare i mezzi pesanti che ogni giorno accedono al parco logistico. Mezzi che fino ad oggi, vista la mancanza di parcheggi a loro riservati, vengono spesso lasciati nelle aree attorno al polo, quando non addirittura in città, nelle aree a servizio dei supermercati.

I lavori, la cui realizzazione è affidata allo studio Engineering 2K S.p.a. e allo studio Oddi, sono in corso all’interno dell’area in fregio all’ingresso dell’A21. Secondo il progetto all’interno di quell’area verranno realizzati anche un’area bar con servizi igienici ad uso degli autotrasportatori. Oggi una delle grosse criticità correlate alla presenza del polo è proprio la totale assenza non solo di posteggi per i mezzi pesanti, ma anche di servizi che possano utilizzare i camionisti, che a volte sostano per intere giornate in attesa di caricare e scaricare la merce.

Il costo dell’opera è ingente, si parla di una cifra che supera il milione di euro finanziata dal fondo Ctp che sul finire dello scorso anno aveva rilevato la proprietà del parco logistico castellano dalla società Vld del gruppo Fbh.