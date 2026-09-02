Il piacentino Fabrizio Schenardi tra i protagonisti di “Matrimonio a prima vista”

Il piacentino Fabrizio Schenardi, 42 anni, direttore commerciale, è uno dei protagonisti maschili della nuova edizione di «Matrimonio a prima vista» in partenza mercoledì 2 settembre, alle ore 21,30 su Real Time (in anteprima già visibile sulla piattaforma streaming Discovery+). Lo connota una grande passione per i motori; gestisce infatti una Community internazionale di migliaia di appassionati legata al mondo del club Mustang e organizza raduni internazionali.

«Matrimonio a prima vista» è un format che tocca le corde emotive del pubblico: si osservano due sconosciuti chiamati a fare i conti con l'imbarazzo del primo sguardo, con la paura e il desiderio che appartengono a chiunque cerchi l'amore. È uno degli esperimenti sociali tra i più discussi del piccolo schermo, perché mette in gioco i sentimenti di sei persone pronte a sposarsi senza essersi mai viste. Schernardi è uno dei 6 ‘sposi’. Si racconta come «persona esuberante, determinata e concreta». Nelle relazioni amorose si definisce «accudente» e scherza: «Sono l’equivalente maschile della sindrome da crocerossina, anche se questo sinora non ha ripagato tanto. Sono molto romantico - aggiunge - e credo nell’amore«. Il suo più puro e autentico «amore della sua vita» è la figlia Sophie (Fabrizio ha già vissuto un’esperienza matrimoniale, come un’altra concorrente: Sonia). La sua resistenza fisica è anche una metafora della resilienza che mette in campo in tante occasioni: «Sono come diceva Rocky, uno che non molla finché non sente la campana». Chissà se saprà conquistare il pubblico del fortunato reality.