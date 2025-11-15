Castel San Giovanni, schianto nella rotonda: auto distrutta contro il monumento degli alpini

L'auto non svolta alla rotonda e finisce dritta contro il monumento degli alpini. L'incidente è avvenuto sabato 15 novembre, poco dopo le 21, lungo la Statale 412 all'altezza del polo logistico di Castel San Giovanni. Il conducente ha riportato serie ferite ma non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, un automobilista di 41 anni stava percorrendo la strada da Castel San Giovanni in direzione Pievetta alla guida di una Tata quando, arrivato alla rotonda, non ha svoltato. La vettura ha invaso lo spartitraffico, proseguendo dritta nel prato centrale, dove ha sfiorato un palo della luce prima di schiantarsi contro la grossa pietra che fa da basamento al monumento degli alpini, costituito da una lamiera raffigurante il caratteristico cappello.

L'impatto è stato violentissimo: la parte anteriore dell'auto è andata completamente distrutta. Il conducente è stato soccorso dall'automedica del 118 e dall'ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo, che lo ha trasportato in ospedale.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo, successivamente rimosso dall'autosoccorso Caniglia. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Castel San Giovanni, che dovranno accertare le cause dell'uscita di strada.