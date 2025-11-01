Castel San Giovanni torna capitale del cioccolato. Atteso anche lo chef Persegani

Sabato 8 e domenica 9 novembre torna a Castel San Giovanni Cioccolandia. La 21° edizione dell'appuntamento più dolce dell'anno ospiterà in piazza XX Settembre una ventina di maestri cioccolatai tra cui Bardini, partner storico della manifestazione.

Ci saranno hobbisti creativi, produttori locali, associazioni. In piazza Casaroli Cioccobimbi e i ragazzi del Raineri Marcora, indirizzo alberghiero, impegnati a distribuire dolci. il taglio del salame di cioccolata, lungo 24 metri, sarà alle 14,30 di sabato.

In piazza XX Settembre via invece al taglio di Torta Rita, mentre domenica è attesa la scorpacciata di profiterole.

Tra gli ospiti di quest'anno Cioccolandia lascerà spazio allo chef Daniele Persegani, in arrivo da È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Sotto i portici di piazza XX Settembre si esibirà in due differenti show cooking, dalle 14,30 di sabato e domenica, mentre i volontari della Pro loco, sempre sotto i portici, distribuiranno la polenta di Cioccolandia, tutta da assaporare.