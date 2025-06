Castell'Arquato arrivano in luglio le strisce blu

Un euro all’ora nei giorni feriali e 2 euro orari nei giorni prefestivi e festivi, per i quali si prevede la possibilità di tariffa giornaliera da 10 euro: sono queste le tariffe delle strisce blu a Castell'Arquato. I parcheggi con sosta a pagamento, che per la prima volta arrivano nel borgo, entreranno in funzione a partire da luglio (probabilmente dal 5, ma la data potrebbe ancora cambiare). Sei le aree interessate: piazza San Carlo (area 1), piazza Europa (2), piazzale di Riorzo (3), piazzale di Cima (Cimitero, 4), via Dante Alighieri (5) e via Roma (6). Ai residenti nel territorio di Castell'Arquato è garantita un’ora gratuita per singola giornata purché abbiano presentato regolare domanda, i cui moduli sono disponibili da fine maggio. Modulistica differente ma procedura di richiesta necessaria anche per il ventaglio di abbonamenti, che non sono rimborsabili e non fungono a garanzia di posto. Per riassumerli: 300 euro l’annuale standard per i residenti e i proprietari di seconde case; 200 euro per i residenti nelle aree 1-2-5-6, 150 euro per chi abita in Ztl e per gli operatori economici titolari di attività a massimo 200 metri di distanza dalle strisce blu.