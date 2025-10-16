Castello: furgoni di traverso e assalto al magazzino nella notte | VIDEO

Una banda di malviventi ha assaltato, nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, il magazzino di Antony Morato, nel polo logistico di Castelsangiovanni. Un assalto in piena regola con quattro furgoni piazzati lungo la statale 412 per ritardare l'arrivo delle forze dell'ordine e guadagnare più facilmente la via di fuga. Un'identica tecnica era stata usata lo scorso mese di giugno, quando lo stesso magazzino, dove ha sede il prestigioso marchio di moda, era stato preso di mira utilizzando gli stessi metodi. Durante l'assalto un'auto del Metronotte e un' Alfa Romeo di colore grigio si sono sono scontrate. Intervenuti sul posto i carabinieri per le indagini. La statale 412 è stata liberata attorno alle 4,30 di questa notte.