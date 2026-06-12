Cattolica di Piacenza, i manager guidano i laureandi

«Non vi fate convincere dai genitori e non fatevi indirizzare da amici e social. Se volete fare una cosa fatela. Se ci mettete passione, impegno e determinazione è già un successo». Si è rivolto così Alberto Di Tanno, imprenditore a capo del Gruppo Intergea fondatore tra le altre cose di Banca Più, agli studenti e studentesse dell’Università Cattolica del Sacro Cuore protagonisti dell’edizione 2026 di MyMentor.

Il progetto, arrivato alla sua undicesima edizione, ha consentito a laureandi magistrali (mentee) delle Facoltà di Economia e Giurisprudenza e di Scienze agrarie, alimentari e ambientali di Piacenza e Cremona di vivere un periodo di affiancamento con manager e imprenditori (mentor).

Quest’anno sono state 87 le coppie mentor-mentee che hanno preso parte a quella che, durante la serata conclusiva nell’ateneo di via Emilia Parmense, in molti hanno definito come una «preziosa opportunità di orientamento professionale, ma anche e soprattutto di crescita personale».