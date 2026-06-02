Celebrazioni del 2 giugno, gli appuntamenti della giornata

Compie ottant’anni la nostra Repubblica e fra le tante celebrazioni in programma in tutte le città d’Italia anche Piacenza non fa eccezione. La cerimonia istituzionale è in programma oggi, martedì, alle 10 con la partenza della sfilata dei mezzi militari da viale Risorgimento: da lì verrà raggiunta piazza Cavalli dove sono previsti gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni cittadine. In contemporanea saranno allestiti una mostra statica dei mezzi militari e i gazebo informativi in piazzetta Mercanti e nella vicina piazzetta San Francesco.

Musei a un euro

Si ricorda inoltre che oggi, dalle 10 alle 18, i Musei Civici di Palazzo Farnese saranno visitabili con un biglietto speciale al costo simbolico di un euro, mentre dallo stesso orario (ultima salita alle 17.30) si potrà accedere al salone monumentale di palazzo Gotico: verranno inoltre organizzate visite guidate gratuite della durata di un’ora, con ritrovo allo IAT-R (piazza Cavalli) alle 12, 14.30 e 17. La prenotazione è consigliata, rivolgendosi allo 0523-492001 o scrivendo a [email protected]

Serata con l’orchestra

In serata, grazie ad Anpi e in collaborazione con l’amministrazione comunale, piazza Cavalli sarà animata dal punto ristoro con i “batarò” degli Amici di Roccapulzana (operativo dalle 19) e dalla musica dell’orchestra di Matteo Bensi, dalle 20 alle 23.

Inoltre, nella sala stampa Cattivelli al piano terra del Municipio, sarà trasmessa la diretta Rai dell’evento “I volti della Repubblica - 80 anni dal Referendum”, promosso dalla Presidenza della Repubblica, in onda dai Giardini del Quirinale con testimonial d’eccezione che racconteranno, in pillole, un cammino lungo otto decenni.

In provincia

Oggi a Borgonovo si celebra la Festa della Repubblica all’insegna della gastronomia e delle tradizioni locali. Il paese sarà animato da una serie di eventi dal mattino al pomeriggio. Salta invece a causa delle previsioni di maltempo il maxi concerto di beneficenza dell’Orchestra CinqueQuarti di Ponente insieme al gruppo musicale Orione, che era in programma stasera alle 21 in piazza Garibaldi.

Si parte al mattino con l’apertura della rassegna degli espositori, mercanti di qualità, artigiani e hobbisti. Se le vie del centro saranno animate dagli ambulanti, la zona attorno alla rocca comunale ospiterà invece l’ottava edizione di Fermento in Valtidone. Tema portante dell’edizione sarà la valorizzazione dei prodotti derivati dalle farine, trasformati in piatti capaci di raccontare culture e peculiarità differenti, da Piacenza alla riviera romagnola.

Per tutta la mattinata sarà allestito il “Mercato del buono”, con piccoli produttori di miele, gallette, vini e salumi.

Dalle 10 Fermento in Valtidone spazio al dialetto, al centro di un convegno con relatori Massimiliano Tonelli, Davide Rampello, Angelo Capitelli, Danila Ratti e Renato Girometta. Alle 11 riflettori puntati sul concorso “Pane da salame”, con una giuria composta da Francesca Casci Ceccacci, da Senigallia, e Renato Bosco, da Verona. A moderare saranno Giulia Golino e il giornalista di “Libertà” Giorgio Lambri. Alle 12 pranzo con la chef Isa Mazzocchi, prima del programma pomeridiano che prenderà il via alle 17 con gli stand per aperitivo e cena, animati dagli associati di Chef to Chef.

Tra i protagonisti Manuela e Danila Ratti (burtleina), Claudio Cesena (piadina), Omar Casali (piadina fritta) e Roberto Mera (Binario per l’estate, sfoglia con frutta). Promossa da Borgonovo Città della Gastronomia per CheftoChef Emilia-Romagna, all’evento partecipa anche la Pro loco di Borgonovo con l’intramontabile chisöla.