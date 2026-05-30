Tensione alla festa dei Lyons. Sindacalista colpito con un pugno

Un grave episodio di violenza è avvenuto venerdì notte all’esterno della festa dei Lyons in via Boselli. Un uomo sarebbe stato aggredito alle spalle con spintoni e un pugno ed è poi finito all’ospedale. Si tratta del sindacalista della Cgil, Marco Pascai. Le indagini della polizia e dei carabinieri stanno ora cercando di far luce sull’accaduto. Un fatto su cui aleggia lo spettro della tensione politica tra ambienti di estrema destra e sinistra, purtroppo non certo nuova nella nostra città.

Pare infatti che gli animi si siano surriscaldati già all’interno della festa (era la prima serata) per la presenza di un gruppo di persone legate agli ambienti Skinheads che una parte del pubblico presente al concerto (si esibiva la band torinese dei Bull Brigade, vicina ad ambienti di estrema sinistra) avrebbe chiesto di allontanare. Risulta che, per evitare che si creassero incidenti, polizia e carabinieri siano intervenuti, non senza fatica, per allontanare il gruppo di Skinheads dalla festa.

Secondo quanto ricostruito l’aggressione a Pascai, avvenuta poco prima di mezzanotte, mentre rincasava dalla festa, potrebbe essere la triste coda del clima che si era creato in precedenza. Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Nel frattempo Pascai risulta ancora ricoverato in ospedale. Sulla questione va registrata la presa di posizione del segretario generale della Cgil, Ivo Bussacchini: «Quanto accaduto è molto grave. Esprimo la massima solidarietà a Marco (Pascai, ndc) sia come amico sia come dirigente sindacale. Ed è molto grave che un gruppo di fascisti abbia cercato di impedire a una band di suonare. Ma soprattutto ci aspettiamo che le autorità facciano piena luce sull’accaduto e identifichino l’autore di questa vile aggressione. Se venisse dimostrato che si è trattato di un attacco mirato a un dirigente della Cgil, non ci faremo intimidire».