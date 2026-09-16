Cellulare, velocità, alcol e droga nel mirino della Polstrada: 8 patenti ritirate e 171 multe

Oltre 200 persone controllate, 171 infrazioni contestate, 183 punti decurtati e otto patenti ritirate. È il bilancio dei controlli intensificati dalla Polizia Stradale di Piacenza tra la fine di agosto e il 13 settembre, in concomitanza con l'aumento dei flussi di traffico legato al rientro dalle ferie e alla ripresa delle attività lavorative e scolastiche.

Le pattuglie hanno concentrato l'attenzione sui comportamenti considerati maggiormente a rischio: uso dello smartphone durante la guida, eccesso di velocità e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Complessivamente sono stati controllati 207 veicoli e 237 persone.

Nel fine settimana dall'11 al 13 settembre sono stati inoltre effettuati controlli specifici contro la guida dopo l'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, anche nell'ambito della campagna nazionale “Questa sera guido io!”.

Il bilancio complessivo parla di otto patenti ritirate, una delle quali per guida in stato di ebbrezza e un'altra per guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti. Ritirate anche quattro carte di circolazione.

Secondo quanto rilevato dalla Polizia Stradale, tra i comportamenti scorretti più frequenti continuano a figurare la distrazione provocata dal cellulare e il mancato utilizzo delle cinture, oltre alla velocità eccessiva su alcune delle principali arterie statali e provinciali del Piacentino.