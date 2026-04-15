Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Cento ore di lezione aiutano le donne straniere a integrarsi

Calendasco, Comune ed Enaip organizzano un corso di italiano in sala consiliare

Cristian Brusamonti
|1 ora fa
Alcune partecipanti al corso - foto Brusamonti
Alcune partecipanti al corso - foto Brusamonti
1 MIN DI LETTURA
È come se fossero tornate sui banchi di scuola anche se poi, di fatto, appoggiano libri e quaderni sul grande tavolo della sala consigliare. A Calendasco, un gruppo di donne straniere ha iniziato a imparare l’italiano, grazie ad un corso organizzato dal Comune con Enaip: il primo passo per l’integrazione.
C’è chi proviene dal Marocco, chi dall’Algeria o dall’Afghanistan. Si tratta di un corso volutamente indirizzato alle sole donne: a causa delle diversità culturali, possono così trovare anche un modo per fare amicizia, uscire di casa, scambiarsi consigli ed imparare ad essere autonome senza la pressione dei mariti.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana