Cento ore di lezione aiutano le donne straniere a integrarsi

È come se fossero tornate sui banchi di scuola anche se poi, di fatto, appoggiano libri e quaderni sul grande tavolo della sala consigliare. A Calendasco, un gruppo di donne straniere ha iniziato a imparare l’italiano, grazie ad un corso organizzato dal Comune con Enaip: il primo passo per l’integrazione.

C’è chi proviene dal Marocco, chi dall’Algeria o dall’Afghanistan. Si tratta di un corso volutamente indirizzato alle sole donne: a causa delle diversità culturali, possono così trovare anche un modo per fare amicizia, uscire di casa, scambiarsi consigli ed imparare ad essere autonome senza la pressione dei mariti.