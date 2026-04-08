Giovane donna tenta di adescare un 67enne, sparisce Rolex da 40mila euro

Una ragazza originaria dell’Est Europa si è avvicinata a un signore piacentino e, con la scusa di chiedere un’informazione, lo ha derubato dell’orologio da polso Rolex Daytona R Zenith, del valore di 40 mila euro.«È stata molto abile, nel momento in cui mi ha sfilato l’orologio dal polso non mi sono accorto di nulla» ha raccontato la vittima del maxi furto. Il fatto è accaduto nella zona di via X Giugno alla vigilia di Pasqua.