Centodieci chilometri al giorno per coltivare le patate: premio a un 24enne di Farini

A Mareto di Farini, i produttori di patate – coltivazione tipica delle montagne piacentine – vengono celebrati ogni anno con una mostra. Quest’anno a vincere è stato Andrea Guglielmetti, 24 anni, giovane agricoltore di Pianadelle, che affianca il lavoro nei campi a quello in Iren Ambiente. Ogni mattina si alza alle 3.20 per andare a Piacenza a svolgere il suo turno, poi torna a curare patate, cereali, frumento ed erba medica.

Andrea proviene da una famiglia di agricoltori che aveva sospeso l’attività, ma cinque anni fa ha ricominciato a ricomprare macchinari pezzo per pezzo.

«Per me è un secondo lavoro – precisa – ma da due anni mi sono trasferito qui a Pianadelle tutto l’anno e non mi pesa fare 110 chilometri al giorno. Non è facile, ma non me ne andrei mai. La montagna si può vivere».

Alla mostra ha presentato tre varietà: Spunta, rossa Desirée e l’antica Quarantina Prugnona, coltivate dove la terra è più adatta.

