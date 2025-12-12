Centomila firme per togliere smartphone e social agli adolescenti
A gonfie vele la petizione avviata da Daniele Novara, pedagogista e direttore del Centro per l'educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza
Gabriele Faravelli
|47 minuti fa
Sulla piattaforma Change.org la petizione
Ha tagliato il traguardo delle 100mila firme la petizione che vieta l'uso degli smartphone e dei social per gli adolescenti avviata da Daniele Novara, pedagogista e direttore del Centro per l'educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza.
Un risultato che Novara ha commentato applaudendo l’entrata in vigore, in Australia, del divieto di utilizzo dei social network sotto i 16 anni.
«L’Australia ha dato il via – le sue parole – è il primo paese a decidere di vietare l’uso dei social media ai minori di 16 anni, proteggendoli così da un’invasione che ha lasciato il segno su un’intera generazione e che rischia sempre più di incidere, in modo estremamente negativo, sullo sviluppo della nostra società, spingendo verso forme di dipendenza e soprattutto di isolamento, di cui i nostri figli e le nostre figlie non hanno certo bisogno».
Qui è possibile visiona il testo della petizione: https://www.change.org/p/stop-smartphone-e-social-sotto-i-14-e-16-anni-ogni-tecnologia-ha-il-suo-giusto-tempo.