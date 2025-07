Cerca di sfilare la pistola a un vigile: arrestato

Un uomo di 62 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale di Piacenza per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono al pomeriggio di venerdì 11 quando due agenti, nell'ambito di controlli per la sicurezza urbana programmati, atti alla prevenzione e contrasto del degrado urbano, hanno identificato una persona in piazzetta Plebiscito. L’uomo, originario del Marocco, era sprovvisto di documenti e ha manifestato un atteggiamento ostile opponendosi all’accompagnamento presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura, ai fini dell’identificazione.

In quel frangente ha iniziato a dimenarsi sferrando colpi con le mani, oltre a tentare di sfilare dalla fondina l’arma d’ordinanza di un agente della Polizia Locale, rimasto lievemente ferito nell’interrompere l’azione dell’uomo. Il 62enne è stato arrestato e questa mattina è stato processato per direttissima: l'arresto è stato convalidato e per lui è scattata la misura cautelare di divieto di soggiorno a Piacenza. Al vaglio dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza, al quale è stato affidato una volta comparso davanti al Giudice, la posizione dell'uomo circa l'irregolarità sul territorio Nazionale.